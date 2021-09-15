Ankara'nın temas kurduğu BAE normalleşme için tarih verdi

15 Eylül 2021 Çarşamba, 10:10

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi 8 ülke ile ticari bağlarını güçlendirmek istediğini, bazı görüşmeleri bu yıl içerisinde tamamlamayı umduklarını açıkladı.

Halihazırda küresel ticaretin merkezlerinden biri olan BAE bu ay Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Türkiye ve diğer birkaç ülke ile ticari ve ekonomik bağlarını güçlendirmek istediğini açıklamıştı.

Al Zeyoudi Reuters'a yaptığı açıklamada "En azından ilk ülkeler ile görüşmeleri 6-12 ay arasında tamamlamak gibi bir umudumuz var. Yani çok agresif, hızlı ilerleyen ve hızla müzakere edilen bir süreçten bahsediyoruz" dedi.

Zeyoudi hangi ülkeden bahsettiğini belirtmedi.

BAE'nin bağları güçlendirmek istediği diğer ülkeler ise Etiyopya, Endonezya, İsrail ve Kenya.