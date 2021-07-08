Annesi tarafından öldürülen Meryem ve 2 çocuğu toprağa verildi
Ankara’nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın’ın (55) tabancayla vurarak öldürdüğü kızı Meryem Atsak (23) ile torunları Ömer İsmail (2) ve Merve Atsak (1), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün, Öznur Aydın, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak ile tartıştı.
Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından da torunları Merve ve Ömer İsmail'e ateş etti. Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen Öznur Aydın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve çocuklarının cenazeleri, Ortaköy Mezarlık Camii'ne getirildi.
Cenazeye, olayla ilgili polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'en eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı. Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı.
Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül ile diğer yakınları da tabutların başında göz yaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
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