Antalya'da 13 yaşındaki çocuğa istismar

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:39

Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D., dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre aynı apartmanda oturan A.G.Y. adlı erkek çocuğu asansörde bıçakla korkutarak şortunu indirmek istedi. Çocuğu darp ettiği de öne sürülen A.V.D., küfürler ederek çocuğu taciz etti. A.G.Y.'nin ağlayarak durumu anlatması üzerine aile, çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla A.V.D.'den şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası gelen polis ekipleri A.V.D.'yi gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından polis gözetiminde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.