Antalya'da 17 gündür haber alınamayan sağlık çalışanının cesedi bulundu
Antalya'da 17 gündür haber alınamayan sağlık çalışanının cesedi bulundu.
Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan ve 17 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Uğur'un (29) bulunması için Güveruçurumu bölgesindeki ormanlık alanda yakınları arama çalışması yaptı. Buradaki çalışmada Uğur'un cesedi bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Uğur'un kardeşi Kerim Uğur sinir krizi geçirdi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.
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