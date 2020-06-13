Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 03:10
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır mahallesi Sarmaşık mevkisinde saat 17.00'da orman yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşlar 177 yangın ihbar hattını aradı. Yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz müdahale etti.

Yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu rüzgara rağmen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında 2 dönüm makilik zarar gördü.


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