Antalya'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Antalya'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık eski Antalya hakimi M.D. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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