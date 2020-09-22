Antalya’da iki kaymakam hakkında “görevi kötüye kullanma” soruşturması

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Kaymakamların vakfın hesabından çekilen parayı yoksullara dağıtıyormuş gibi gösterdikleri, vakıf parası ile 100 bin liraya Volkswagen Amarok cip aldıkları, bu aracın tamir masrafı ile radar cezalarını vakfa ödettirdikleri, vakfın parası ile 4 bin 500 liraya drone aldıklarını, ev harcamalarından temizlikçi masraflarına kadar vakfın hesabından karşıladıkları öne sürüldü. Kaymakamlar hakkında soruşturma izni veren Konya Bölge İdare Mahkemesi kararında ise “Soruşturma izni verilmesi için yeterince emare var” denildi.

DEFTER ELE VERDİ

Antalya’nın Akseki Kaymakamlığı’na bağlı Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hakkında bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında vakfın eski müdürü Abdullah Çatlı tutuklandı. “Usulsüz harcama”, “dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlarının yöneltildiği Çatlı hakkında dava açıldı. Eski müdür Abdullah Çatlı’nın vakfın harcamalarına ilişkin tuttuğu ajandası ise soruşturmanın kaymakamlara uzanmasına neden oldu. Ayrıca Çatlı, Antalya Valiliği’ne ve Cumhurbaşkanlığı’na başvurarak, vakfın hesabından yapılan tüm ödemeleri 2015-2019 yılları arasında ilçede görev yapan kaymakam Murat Beşikçi ve Muhammed Emin Nasır’ın talimatı ile gerçekleştirdiğini belirterek kaymakamların vakfın hesabından kişisel harcama yaptığını öne sürdü.

İddialar üzerine kaymakamlar Murat Beşikçi ve Muhammed Emin Nasır hakkında Antalya Valiliği’nden soruşturma izni istendi. Ancak valilik, iddiaların “sübuta ermediğini” belirterek iki kaymakam hakkında soruşturma izni vermedi. Abdullah Çatlı’nın avukatları valiliğin bu kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi iki kaymakam hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi. Dairenin kararında iki kaymakam için soruşturma yürütülmesi için yeterince emarenin olduğu belirtildi. Abdullah Çatlı’nın yargılandığı dava kapsamında müfettişin yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı rapor ise vakfın hesabından neler için harcama yapıldığını gözler önüne serdi. Raporda kaymakam Murat Beşikçi’nin vakıf kasasından alınan 100 bin liraya Volkswagen Amarok cip aldığı bu aracın tamir masrafı ile radar cezalarının da vakfın hesabından karşılandığı aktarıldı. Ayrıca kaymakamın vakfın parasından 4 bin 500 liraya drone aldığı, evinin Digiturk ödemelerini, evine temizliğine gelen S. P’nin ödemesini de yine vakıf kasasından yaptığı aktarıldı. Beşikçi’nin, tayin dolayısıyla ilçeden ayrıldığında dahi vakfın kasasında kalan 14 bin lirayı, “çocuklara oyuncak alacağım” diyerek aldığı aktarıldı. Bu 14 bin ile ise Beşikçi’nin yeni aldığı arabasının kasko ve sigortasını ödediği belirtildi.

Beşikçi’nin ilçeden ayrılmasının ardından yerine Muhammed Emin Nasır geldi. Nasır ise diğer kaymakam döneminde alınan çipi sattı. Cipin parasının bir kısmı ile hükümet konağının önüne hayvan figürleri koydururken bir kısmı ile makam odasını restore etti. Ayrıca Nasır’ın talimatı ile vakfın hesabından 3 bin 500 lira çekildi. Bu para 7 yoksula dağıtılmış gibi gösterildi. Ancak, paranın 3 bin lirası ile kaymakamın da fotoğrafının basıldığı “Sıfır Atık Boyama Kitabı” bastırıldı. Ayrıca Nasır’ın ramazan ayında ilçede yaşayan 9 fakir kişiye 30 gün boyunca iftar yemeği verilmiş gibi sahte fatura düzenlettiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki kaymakam hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kaymakamlar hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlattı. Haklarında soruşturma izni verilen kaymakam Murat Beşikçi şu an Diyarbakır Yenişehir’de, Muhammed Emin Nasır ise Tunceli’nin Pertek ilçesinde görev yapıyor.