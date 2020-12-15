Antalya’da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi

15 Aralık 2020 Salı, 01:51

Antalya Valiliği sosyal medya hesabından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada " 11.12.2020 Cuma günü başlayan ve hala devam etmekte olan şiddetli yağışlar Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerimizde kapalı üretim alanlarında 3000 dekar, açık üretim alanlarında ise 6530 dekar alanda zarara neden olmuştur. Su baskını afetlerinde kesin zararın tespit edilmesi, suyun tamamen çekilmesi ile mümkün olduğu için, kesin zarar tespiti suların çekilmesi sonrasında gerçekleştirilecektir." denildi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya’da en fazla yağış metrekareye 24 saatte 223.2 ve son 48 saatte 252.2 kilogram ile Antalya Havalimanında kaydedildi. En yüksek rüzgar hızı ise 73,8 km/saat ile Konyaaltı’nda kayıtlara girdi.

Son 48 saatte metrekareye düşen diğer toplam yağış değerleri şu şekilde:"Serik Belek bölgesine 217.6, Muratpaşa Antalya merkeze 184.5, Kaş Kasaba Orman Sahası’na 169.0 , Kumluca Akdağ’a 159.7, Manavgat Taşağıl Orman’a 155.7 , Serik’e 152.8 , Kaş Ortabağ mevkiine 151.2, Elmalı Orman Sahası’na 150.7 , Manavgat Orman Sahası’na 130.2, Finike’ye 129.5, Finike Saklısu’ya 123.3, Döşemealtı Karain’e 119.0, Konyaaltı Akdeniz Üniversitesi’ne 118.3, Kemer Ovacık Köyü’ne 114.1, Manavgat Beşkonak’a 113.9, Serik Gebiz Orman Sahası’na ise 113.9 kilogram yağış düştü"

