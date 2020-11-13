Antalya'da toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

13 Kasım 2020 Cuma, 10:25

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında, toplu taşımada kullanılan Antalyakart ile HES sisteminin entegrasyon çalışmalarında sona geldi. Toplu taşıma kullanan vatandaşların Antalyakartlarına “hes.antalyakart.com.tr” adresi üzerinden ilgili alanları eksiksiz doldurarak tanımlama yapmaları gerekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge kapsamında Antalyakart ve HES sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak için yürüttüğü teknik çalışmaları tamamladı. Çalışmaların bir parçası olarak toplu taşıma araçlarını kullanan tüm vatandaşların Antalyakartlarını ya da toplu taşımada kullandıkları temassız kredi kartı numaralarını hes.antalyakart.com.tr adresi üzerinden HES kodları ile eşleştirmesi gerekiyor.

RİSK VARSA ASKIDA

Sağlık Bakanlığı’nın HES kodu ile Antalyakart tanımlaması sağlandıktan sonra Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Yürütülen çalışma ile Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan kişilerin izolasyon kurallarına uyması konusunda destek sağlanması hedefleniyor.

İŞLEM YALNIZCA İNTERNET ÜZERİNDEN

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu tanımlama işlemi yalnızca hes.antalyakart.com.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Bulaş riskinin engellenmesi ve yoğunluk olmaması için işlemler kart merkezlerinde yapılamayacak.