Antalya'daki 4 yıldızlı otelde yangın
Antalya'nın Kemer ilçesinde tadilatta olan 4 yıldızlı otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.
Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde tadilatta olan 4 yıldızlı bir otelin çatı katındaki odada saat 13.00 sularında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Otel çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışmalarına başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı odada inceleme yaptı. Yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana geldi.
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