Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli transfer ediyor

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:25

Antalyaspor, forvet arayışını sonuçlandırdı. Kırmızı-Beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli'yi transfer etti.

ANLAŞMA 1 YILLIK

Son görüşmelerde de olumlu sonuç alan Antalyaspor, golcü futbolcuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Antalyaspor, yeni forvetini Antalya'ya getirdi.

2019-2020 sezonunda Fransa'nın Caen takımından Başakşehir'e transfer olan 26 yaşındaki golcü, Başakşehir formasıyla çıktığı 88 maçta 16 gol atarken 7 de asist yapmıştı.