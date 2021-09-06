Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli transfer ediyor
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Medipol Başakşehirli forvet Enzo Crivelli'yi transfer etti.
Antalyaspor, forvet arayışını sonuçlandırdı. Kırmızı-Beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli'yi transfer etti.
ANLAŞMA 1 YILLIK
Son görüşmelerde de olumlu sonuç alan Antalyaspor, golcü futbolcuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Antalyaspor, yeni forvetini Antalya'ya getirdi.
2019-2020 sezonunda Fransa'nın Caen takımından Başakşehir'e transfer olan 26 yaşındaki golcü, Başakşehir formasıyla çıktığı 88 maçta 16 gol atarken 7 de asist yapmıştı.
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