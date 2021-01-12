Antalyaspor, Bursaspor'u eledi, çeyrek finale çıktı

12 Ocak 2021 Salı, 18:05

Bursa: 0 Antalya: 3

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen-Dk. 68 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 68 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 57 Çağatay Yılmaz)

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam (Dk. 86 Serdar Poyraz), Kudriashov (Dk. 46 Ersan Adem Gülüm), Jahovic, Omar Imeri (Dk. 86 Adem Metin Türk), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy)

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 54 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

6. dakikada Onur Atasayar’ın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Antalyaspor’da topun başına geçen Hakan Özmert fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada orta alanda top kaybı yapan Bursaspor’a karşı kontratağa kalkan Antalyaspor’da Gökdeniz Bayraktar sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz, sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

35. dakikada Aykut Akgün’ün ceza sahası içine yapılan ortaya ters kafa vurması sonucu meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic, takımını üç farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 0-3

42. dakikada Emirhan’ın serbest vuruştan verdiği pasta, topu kalecinin üstünden aşırtan Aykut Akgün’ü, Naldo engelledi ve mutlak bir golü önledi.

Maç da bu skorla bitti.