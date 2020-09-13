Antalyaspor kendi evinde şen

13 Eylül 2020 Pazar, 21:02

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Eren Albayrak, Kudrıashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Dk.68 Nuri Şahin), Amilton, Doğukan Sinik (Dk.79 Orgill), Jahovic (Dk.88 Podolski)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Halil İbrahim (Dk.82 İlker Karakaş), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Dk.82 Murat Yıldırım), Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite (Dk.65 Sefa Yılmaz)

GOLLER: Dk.41 Bünyamin Balcı, Dk.77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Amilton (Fraport TAV Antalyaspor) - Diego Angelo (Gençlerbirliği)



Süper Lig’in ilk hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi. Karşılaşma koronovirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

15’inci dakikada Jahovic’in pasında Hakan Özmert’in sert şutunu kaleci Nordfeldt yatarak önledi.

25’inci dakika Halil İbrahim topu Fraport-TAV Antalyaspor ceza alanına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Soner Dikmen’in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

41’inci dakikada Jahovic’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı Bünyamin Balcı ile buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda top Gençlerbirliği ağlarına gitti: 1-0.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile kapandı.

48’inci dakikada Fredy’nin ceza alanı içi sağ çaprazından sert şutunu kaleci Nordfeldt tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.

77’nci dakikada Amilton topu ceza alanı sağ çaprazına gönderdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan Özmert’in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

84’üncü dakikada Berat Ayberk Özdemir’in rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu, savunma araya girerek önledi.

Maç, Fraport TAV Antalyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

