Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet serisi peşinde
Kırmızı-beyazlılar, bordo-mavilileri yenerek bu sezon Süper Lig'de ilk kez üç maç üst üste kazanmayı planlıyor.
Süper Lig'de son iki karşılaşmasını kazanan Fraport TAV Antalyaspor, 19. haftada yarın Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede bu sezon ilk kez üst üste üçüncü maçını galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.
Kırmızı-beyazlılar, 16. haftada Galatasaray'la golsüz berabere kaldıktan sonra, 17. haftada Fatih Karagümrük'ü 3-1, 18. haftada ise Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başardı.
Ligde son üç maçını kaybetmeyerek çıkışa geçen, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puana ulaşarak puan cetvelinde 9. sıraya yükselen Antalyaspor, Trabzonspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürme hedefinde.
SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.
Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
SÜĞLÜN: "ÜÇ PUANI TARAFTARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, ligde önemli bir maça daha çıkacaklarını ve sahalarında Trabzonspor'u yenmek istediklerini söyledi.
Trabzonspor'un teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçtiğini ifade eden Süğlün, "Biz de ligde son üç maçımızı kaybetmedik. Bu üç mücadeleden iki galibiyet, bir beraberlikle ayrıldık. Süper Lig'de çıkışımız var. Hedefimiz, kendi sahamızdaki maçlarda her zaman galip gelmek." ifadelerini kullandı.
Süğlün, "Trabzonspor karşılaşmasında çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz üç puan. Seyircisiz oynamanın zorluğunu yaşıyoruz. Futbol seyirciyle güzel. Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesini ve taraftarımıza en kısa sürede tekrar kavuşacağımız günü bekliyoruz. Trabzonspor maçını kazanıp, üç puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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