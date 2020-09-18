Antalyaspor'da Beşiktaş maçı önce 50 koronavirüs

18 Eylül 2020 Cuma, 14:22

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maç öncesi koronavirüs şoku yaşadı.

Antalyaspor'da aralarında futbolcu, yönetici ve personelin bulunduğu 50 kişinin ilk koronavirüs testi pozitif çıktı.Fraport TAV Antalyaspor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi.

Edinilen bilgiye göre, A takımdaki bazı oyuncuların Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kafilenin, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareketi sağlanamadı.

Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni Kovid-19 testlerinin ardından takımdaki durumun netleşeceği öğrenildi.