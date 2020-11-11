Antalyaspor'da, Ersun Yanal ile hedef şampiyonluk
FRAPORT TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda şampiyonluğa oynayacak Antalyaspor yaratmak" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak. Ersun Yanal ile uzun vadeli plan yaptıklarını belirten Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gençler ve tecrübeli oyuncuların bir arada oynayacağı başarılı bir takım olacağız. Antalyaspor'un geleceği genç oyuncularla uzun yıllar Türkiye ligini domine ederek, önümüzdeki yıllar şampiyonluğa oynayacak takım yaratmak istiyoruz. Ersun hocanın da gelmesindeki tek nedenimiz bu. Ersun hocanın düşünceleri de bizim projelerimizle örtüştüğü için geldi. Kısa vadeli programımız yok. Uzun vadeli plan yapıyoruz. Hem taraftarımız hem Türkiye altyapıya önem veren Antalyaspor görecek" diye konuştu.
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