Antalyaspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 7'nci haftasının kapanış müsabakasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 7'nci haftasının kapanış müsabakasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 7'nci haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı takımda yapılan çalışma yolların ayrıldığı Tamer Tuna'nın yardımcıları tarafından gerçekleştirildi. Akdeniz ekibinde antrenman düz koşuyla başlarken, pas çalışmasının ardından taktik maçla sona erdi.
Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Hakan Özmert ve Eren Albayrak takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Fraport TAV Antalyaspor'da akşam saatlerinde yapılan çalışmayı başkan Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler Berkay Bahar ve Aytaç Altay da takip etti.
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