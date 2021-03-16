Antalyaspor'da hedef, 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda final

16 Mart 2021 Salı, 10:42

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a farklı şekilde kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, yarın akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında rakibini yenerek hem 21 yıl sonra finale yükselmek hem de ligin rövanşını almak istiyor.

55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve ligin 30'uncu haftasında bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybederek bu serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor, rakibini Türkiye Kupası yarı final maçında eleyerek yara sarmak istiyor. Antalyaspor'da tek hedef tarihinde ikinci kez kupada final oynamak.

İki takım Türkiye Kupası'nda 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Toplamda daha önce 33 kez karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerinde ilk kez 1989-1990 sezonunda 2'nci Lig'de rakip oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, 33 maçta rakibine karşı 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İki takım 10'ar kez Süper Lig ve 2'nci Lig, 8 kez hazırlık maçı, 3 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kez de 1'inci Lig maçında karşılaştı. İki takımın Türkiye Kupası'nda daha önce oynadıkları 3 maçın, biri penaltılardan olmak üzere, tamamını Aytemiz Alanyaspor kazandı.