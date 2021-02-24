Anthony Bourdain'in suç romanı 'Gone Bamboo' diziye uyarlanacak
2018 yılında hayata veda eden ünlü şef ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu Anthony Bourdain’in “Gone Bamboo” adlı romanı diziye uyarlanacak.
Bourdain, mutfak ve televizyon dünyasındaki başarıları ile bilinse de aynı zamanda bir yazardı. Suç romanlarını uzmanlık alanı olarak belirleyen başarılı şefin “Gone Bamboo” adlı romanı, 1995’te çıkan ilk romanı “Bone in the Throat”un devamı niteliğinde.
“Gone Bamboo”, Karayipler’deki St. Martin adasında geçiyor. Emekli olup iyi bir hayat yaşamak isteyen suikastçı Henry Denard’ın hikâyesini anlatan kitapta karakterimiz son işinde yapmaması gereken bir hata yapıyor ve bu durumun başına açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.
Bourdain’in “Sosyopat bir plaj kitabı yazmak istedim. Bazen kendimi gördüğüm gibi tembel, paraya düşkün, şehvetli ve bunları idareli kullanan; iyi niteliklerden yoksun bir erkek ve kadın kahraman istedim” önsözüyle başlayan kitabı,”Suikast” (The Conspirator), “60 Saniye” (Gone in Sixty Seconds) ve “Arabulucu” (The Negotiator) gibi yapımların arkasındaki Webster ve Robert Stone’un imzasını taşıyacak.
Dizini yayımlanacağı platform, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi gibi detaylar henüz netlik kazanmadı.
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