Antmen'den Karaismailoğlu'na: Vicdanınızı sızlatmıyor mu?

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:12

İktidarın depolarda çürümek üzereyken TMO kanalıyla alınmasına karar verdiği tonlarca patates ve soğanın dağıtımı için PTT çalışanlarının kullanıldığı ortaya çıktı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Pandeminin yükünü çeken kesimlerin başında olan PTT çalışanlarının hali hazırdaki yükleri yetmezmiş gibi bir de sırtlarına patates soğan çuvalları konuluyor. Bu yapılan açıkça zulümdür. PTT çalışanları sırtlarına 10’ar kiloluk çuvallar almaya ve taşımaya zorlanıyor” dedi.

CHP’li vekil, “PTT çalışanları zaten aşı olamıyor. Bir de yeterli araç da olmadan sırtlarına patates çuvalları yükleniyor. ‘Al bunu dağıt’ diyorlar. PTT çalışanları Covid'den ölmezse çuvalların altında kalarak can versin diyorlar. Halkı resmen dilenciye, PTT çalışanlarını da resmen köleye çevirdiler. Sarayda, lüks uçaklarda, yazlık köşklerde halkın 128 milyar dolarıyla zevki sefa içinde olan iktidar hem kontrolü hem aklını hem de vicdanını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge de veren CHP’li Antmen, Bakan Karaismailoğlu’na “PTT çalışanlarının sırtlarında patates soğan çuvalıyla kat kat çıkmak zorunda kalması kölelik değil midir? AKP ile birlikte yasaklanan kölelik geri mi gelmiştir? Bu yaşananlar vicdanınızı sızlatmıyor mu? PTT emekçilerinin sırtlarına patates soğan çuvalı yükleyeceğinize; halkı patates soğana muhtaç hale getirmeseydiniz daha iyi olmaz mıydı?” sorularını yöneltti.



