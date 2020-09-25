Apple Covid-19'a karşı maske üretti
ABD'li teknoloji devi Apple'ın halihazırda yalnızca çalışanları için geliştirdiği maskenin görüntüleri büyük ilgi topladı.
Dünya çapında pek çok şirket, tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle maske üretimine yöneldi.
Kendi maskelerini üreten şirketler arasına ABD’li teknoloji devi Apple da katıldı. Mağazalarındaki çalışanlar için maske tasarlayan şirketin ürünleri görücüye çıktı.
Maskenin bulunduğu kutu
YouTube programcısı Lewis George Hilsenteger de, Apple’ın maskelerini ‘kutu açılış’ videosunda inceledi. “Bu yaptığım en sıra dışı Apple kutu açılış videosu” diyen Hilsenteger, maskenin beyaz minimalist tasarımlı bir kutuda geldiğini söyledi.
Ürünü tıbbi maskelerle kıyaslayan Hilsenteger, “Çok güvenli hissettiriyor. Nefes alma konusunda cerrahi maskelerle kıyaslanabilir ama bununla çok daha rahat ettiğimi söyleyebilirim” dedi.
Sözcü'nün haberine göreİ üç parçalı bir tasarıma sahip olan maskeler yeniden kullanılabiliyor. Maske sekiz saatlik kullanımla beş kez takılabiliyor. Şirketin her bir çalışanına aylık beş maske gönderdiği belirtiliyor. Şu an için yalnızca Apple çalışanları için üretilen maskelerin satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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