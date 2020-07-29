Apple Glass ne zaman geliyor?

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:30

Apple’ın CEO’su Tim Cook, 2016 yılındaki bir röportajında, AR teknolojilerinin gelecekte “yemek yemek kadar” sıradan hale geleceğini söylemişti.

Cook'un açıklamalarından bu yana dört yıl geçti ve Apple'ın AR camiasına girmeye çalıştığı söylentileri giderek artmaya başladı. Apple Glass olarak adlandırılan yeni bir tür gözlük ile Apple oyunun kurallarını değiştirecek gibi duruyor.

AR gözlükleri daha önce 2014 yılında Google tarafından da denenmişti. Ancak Google büyük bir başarısızlık yaşadı ve bir süre sonra gözlüklerin üretimini durdurdu. Google'ın başarısız girişiminden alınan derslerle ve teknolojinin bugün geldiği noktada Apple'ın gözlükleri fark yaratabilir.

AppleInsider'da yer alan habere göre, "Apple Glass" için daha önceden 2020'de piyasaya sunulacağını açıklanmıştı. Aynı zamanda edilinen bilgilere göre ürünün 499 dolara mal olacağını ve reçetelerle uyumlu olabileceği de söylendi.



