Apple, Hindistan'da iPhone 11 üretimine başladı

Apple Hindistan'da iPhone 11 üretimine başladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 18:03
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India Tv'de yer alan habere göre, dev teknoloji markası Apple, Hindistan'da başlayan Make In India (Hindistan'da Üret) kampanyasına destek vererek, iPhone 11'in Hindistan'daki üretimine başladı. Economic Times'da yer alan raporlara göre, iPhone 11 Chennai yakınlarındaki Foxconn fabrikasında üretilecek. 

Apple'ın bu adımı gerilen ABD-Çin ilişkilerine dayandırılarak, iPhone üretiminin Hindistan'a kaydırma çalışmalarının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Apple aynı zamanda Bengaluru yakınlarındaki Wistron fabrikasında yeni iPhone SE üretimine başlamayı planladığını da söyledi. 


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