Apple kendi hücresel modemi üzerinde çalışmaya başladı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 00:00

Bloomberg'in haberindeki kaynakların aktardığına göre Srouji, açıklamayı bir belediye binasında Apple çalışanları ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptı. Açıklamının ardından kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan Qualcomm'un hisseleri, genişletilmiş ticarette yüzde 6,3'e kadar düştü.

Toplantıdan konuşan Srouji, "Bu yıl, başka bir önemli stratejik geçişi mümkün kılacak olan ilk dahili hücresel modemimizi geliştirmeye başladık. Bu ve benzeri uzun vadeli stratejik yatırımlar, ürünlerimizi etkinleştirmenin ve geleceğimiz için zengin, yenilikçi teknolojiler geliştimenin kritik bir parçasıdır" dedi.

Bir akıllı telefonun en önemli parçalarından biri olan hücresel modem, telefon görüşmelerini ve hücresel ağlar üzerinden internete bağlanmayı sağlar.

Apple, 2019'da Intel'in modem üretim birimini 1 milyar Dolar'a satın almıştı. Bu süreç;İ Apple, kendi hücresel modemini geliştirmek için bir ekip kurmasını kolaylaştırmıştı.

Modemin, Apple Watch'taki W serisi ve kesin konum bilgisi veren iPhone'daki U1 ultra geniş bant çipi de dahil olmak üzere şirketin tasarladığı birkaç kablosuz cihazdan biri olduğunu söyledi.