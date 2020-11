Apple yeni ürünlerini tanıtacağı 'One more thing' etkinliğinin tarihini açıkladı

03 Kasım 2020 Salı, 13:49

Eylül ve ekim aylarında yeni Apple Watch’ların, iPhone’ların ve diğer ürünlerin tanıtım etkinliğini dijital ortam üzerinden düzenleyen Apple'dan, kasım ayı için bir etkinlik daveti daha geldi.

"One more thing" (Bir şey daha) adını taşıyan Apple’ın yeni etkinliği 10 Kasım’da gerçekleştirilecek ve ve Apple muhtemelen duyurulacak her yeni ürün için önceden kayıt altına alınmış bölümleri yayımlayacak.

Apple’dan yapılan duyuruya göre, California, Cupertino’daki Apple Park kampüsünde düzenlenecek ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek özel etkinlik, Türkiye saati ile 21:00’de başlayacak.

Apple’ın konuyla ilgili olarak gönderdiği davet metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Ve birşey daha… Apple Park’ta gerçekleştirilecek çok özel bir Apple Etkinliği yayını için bize katılın."

Etkinlik Apple’ın 3 özel etkinliğinin üçüncüsü olacak. Apple, 15 Eylül’de düzenlediği "Time Flies" etkinliğinde Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One’ı tanıtmıştı.

13 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci etkinlik olan "Hi, Speed"de ise iPhone 12 serisi ve HomePod Mini üzerinde yoğunlaşılmıştı.

Apple, 2020’nin sonundan önce ilk Apple Silikon tabanlı Mac’lerini çıkaracağını duyurmuştu. 10 Kasım’da düzenlenecek etkinlikte ise Apple yapımı ARM tabanlı işlemcileri taşıyan ilk Mac bilgisayarların tanıtılması bekleniyor. Böylece Apple, Intel işlemcilerini kullanmaya başladığı 2005’ten bu yana ilk kez farklı işlemci taşıyan bir Mac modeli çıkarmış olacak.

'One more thing...'

Davetin başlığında kullanılan "One more thing" ifadesi, Apple'ın kurucusu ve CEO'su Steve Jobs'un katıldığı etkinliklerde asıl tanıtmak istediği ve sona sakladığı ürünler için kullandığı ve kendisi ile birlikte anılan bir söz.



Kaynak: Hardware Plus