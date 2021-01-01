Apple'dan yeni patent: 'Harfleri değiştirilebilir klavye'
Patently Apple tarafından paylaşılan belgelere göre Apple, MacBook'ların klavyelerindeki harflerin değiştirilebilir kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor.
Apple, son dönemdeki MacBook'larında klavyeleri kullanıcıların düzenleyebilecekleri Touch Bar sistemini sunmuştu. Aynı zamanda parmak izi sensörü Touch ID gibi özellikleri de kullanıma sunan şirket, şimdi yeni bir patent daha aldı.
Patently Apple'ın paylaştığı belgelere göre Apple, bu defa "yeniden programlanabilir" bir klavye sistemi üzerinde çalışıyor. Söz konusu patent, henüz piyasaya sunulmamış MacBook'larda tüm klavye sisteminin özelleştirilebileceği anlamına geliyor.
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