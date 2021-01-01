Apple'dan yeni patent: 'Harfleri değiştirilebilir klavye'

01 Ocak 2021 Cuma, 14:58

Apple, son dönemdeki MacBook'larında klavyeleri kullanıcıların düzenleyebilecekleri Touch Bar sistemini sunmuştu. Aynı zamanda parmak izi sensörü Touch ID gibi özellikleri de kullanıma sunan şirket, şimdi yeni bir patent daha aldı.

Patently Apple'ın paylaştığı belgelere göre Apple, bu defa "yeniden programlanabilir" bir klavye sistemi üzerinde çalışıyor. Söz konusu patent, henüz piyasaya sunulmamış MacBook'larda tüm klavye sisteminin özelleştirilebileceği anlamına geliyor.



