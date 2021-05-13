Arap Parlamentolar Arası Birliği'nden uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 03:04

Arap Parlamentolar Arası Birliği, uluslararası toplumdan İsrail'e acil müdahalede bulunmasını istedi.

Ürdün'ün talebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan İsrail ihlallerini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanan Arap parlamentolarının başkanları, Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki Ürdün Haşimi Krallığı vesayetinin desteklendiğini belirtti.

Toplantının kapanış bildirisinde, "İsrail yönetiminin, işgalci bir güç olarak yasal sorumluluklarını üstlenmeye ve tüm terör saldırıları ve uygulamalarına son vermeye zorlanması" talep edildi.

Bildiride ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına son verilmesi için acilen harekete geçmeye çağrıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentolar Arası Birliği 9 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere dönük ihlallerini masaya yatırmak üzere olağanüstü toplanma kararı almıştı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinli şehit olmuş, 388 kişi yaralanmıştı.