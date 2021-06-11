Aras: Yeni süreçlere uyumda zaman kaybetmemeliyiz

11 Haziran 2021 Cuma, 07:12

Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği’nin (BODER) Yönetim Kurulu adaylarını ağırlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent için yapılacak her iyi ve olumlu girişime destek vereceklerini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras toplantıda Bodrum ve turizmine ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti:

“Bodrum için yapılacak çok şey var. Biz de bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Bunun ilki bu hafta sonunda başlayacak olan Global Tourism Forum olacak. Bu forumda dünyanın önde gelen turizmcilerini ağırlayacağız. Bunların başında İngiltere’nin eski dışişleri bakanı Jack Straw geliyor. Straw ile birlikte bir başka önemli konuğumuz da World Tourism Forum Institute Genel Sekreteri Taleb Rıfai olacak. Bu konuklarımızı ve bu projeyi çok önemsiyoruz. Buradan çıkacak sonuçlar mutlaka kentimize ve turizm sektörüne katkı yapacaktır. Bilindiği üzere Bodrum’da turizm benim de ailemin katkısıyla ev pansiyonculuğuyla başlayıp dünyadaki en üst segment konukları dahi ağırlayacak düzeye geldi ve daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun için eğitimin önemi üzerinde çok ciddi çalışmak gerektiğine inanıyorum. Yeni süreçlere uyum konusunda zaman kaybetmemeliyiz”

