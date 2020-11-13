Araştırma: Covid-19 ölüm oranı %30 azaldı

13 Kasım 2020 Cuma, 10:50

IHME Direktörü Dr. Christopher Murray Reuters'e verdiği demeçte, Covid-19'un bugün itibariyle ABD'de virüse yakalanan kişilerin yaklaşık %0,6'sını öldürdüğünü, pandeminin erken dönemlerinde ise bu rakamın yaklaşık %0,9'a tekabül ettiğini söyledi.

IHME, söz konusu ölçümlerde yaş dağılımı ve anketlerden elde edilen enfeksiyon ölüm oranlarının kullandığını belirtti. IHME verilerine göre, yaşlıların Covid-19'a bağlı yaşamsal riskleri halihazırda gençlere kıyasla daha yüksek.

Murray, “Riskin büyük ölçüde yaşla ilgili olduğunu biliyoruz. Her bir yaş için ölüm riski %9 artmakta” dedi.

OBEZLER İÇİN RİSK YÜKSEK

İsabetli COVID-19 tahminleri ile bilinen Seattle enstitüsü ise Covid-19 için ölüm oranının yüksek obezite seviyelerine sahip insanlarda daha yüksek olduğunu belirtti.

IHME'ye göre, 300'den fazla anketten elde edilen yaşa göre standartlaştırılmış ölüm oranları analizi, ölüm oranlarında Nisan'dan bu yana %30'luk bir düşüş olduğunu gösteriyor.