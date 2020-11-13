Araştırma: Covid-19 ölüm oranı %30 azaldı

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, koronavirüs enfeksiyonunun ölümcül olma olasılığının, iyileştirilmiş tedavi yöntemleri nedeniyle Nisan ayından bu yana neredeyse üçte bir oranında düştüğünü ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 10:50
Araştırma: Covid-19 ölüm oranı %30 azaldı
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IHME Direktörü Dr. Christopher Murray Reuters'e verdiği demeçte, Covid-19'un bugün itibariyle ABD'de virüse yakalanan kişilerin yaklaşık %0,6'sını öldürdüğünü, pandeminin erken dönemlerinde ise bu rakamın yaklaşık %0,9'a tekabül ettiğini söyledi.

IHME, söz konusu ölçümlerde yaş dağılımı ve anketlerden elde edilen enfeksiyon ölüm oranlarının kullandığını belirtti. IHME verilerine göre, yaşlıların Covid-19'a bağlı yaşamsal riskleri halihazırda gençlere kıyasla daha yüksek.

Murray, “Riskin büyük ölçüde yaşla ilgili olduğunu biliyoruz. Her bir yaş için ölüm riski %9 artmakta” dedi.

OBEZLER İÇİN RİSK YÜKSEK

İsabetli COVID-19 tahminleri ile bilinen Seattle enstitüsü ise Covid-19 için ölüm oranının yüksek obezite seviyelerine sahip insanlarda daha yüksek olduğunu belirtti.

IHME'ye göre,  300'den fazla anketten elde edilen yaşa göre standartlaştırılmış ölüm oranları analizi, ölüm oranlarında Nisan'dan bu yana %30'luk bir düşüş olduğunu gösteriyor.


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