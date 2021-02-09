Araştırma: Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı İngiltere ve Güney Afrika'daki mutasyonu etkisiz hale getirebilir mi?

09 Şubat 2021 Salı, 14:58

Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından, Covid-19'un ilk kez İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan "N501Y" ve "E484K" mutasyonlarına sahip türlerini etkisiz hale getirip getirmeyeceğine dair yürütülen araştırmanın bulguları paylaşıldı.

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, bilim insanları, Covid-19'un yeni türlerindeki mutasyon kombinasyonlarını düzenledi ve 20 katılımcıdan alınan serumlar üzerinde denedi.

"N501Y" MUTASYONUNA KIYASLA BİRAZ DAHA DÜŞÜK

Covid-19'un yeni türlerine karşı test edildiğinde mutasyonlu virüsleri etkisiz hale getirebildiği gözlenen serumların, "E484K" mutasyonunu etkisizleştirme kabiliyetinin ise "N501Y" mutasyonuna kıyasla biraz daha düşük olduğu ifade edildi.

Araştırmaya, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan türlerde görülen ve virüse "taç" görünümü veren sivri uçlarla ilgili tüm mutasyonların dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.