Araştırma: Yer çekimsiz ortamda kalmak kalbimizi nasıl etkiler?
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2030'da Mars'a insan göndermeye hazırlanırken, uzayda uzun süre geçirmenin fiziksel etkileri konusunda yürütülen bir araştırmada kalp ile ilgili yeni bir bulgu elde edildi.
ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada yer çekimsiz bir ortamda kalmanın kalbe etkisi incelendi. Çalışmanın ayrıntıları Amerikan Kalp Vakfının "Circulation" dergisinde yayımlandı.
CNN International'ın haberine göre, Amerikalı bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kesintisiz neredeyse bir yıl geçiren emekli astronot Scott Kelly'nin kalbinin haftada 6 gün pedal çevirmesine veya dayanıklılık egzersizi yapmasına rağmen küçüldüğünü tespit etti.
Uzmanlar, 27 Mart 2015 ile 1 Mart 2016 arasında UUİ'de geçirdiği 340 gün boyunca Scott Kelly'nin kalbinin sol karıncığının haftada 0,74 gram hacim kaybettiğini bildirdi.
KALBİN FONKSİYONUNU ETKİLEMEDİ
Öte yandan bu hacim kaybının, kalbin fonksiyonunu etkilemediğine işaret edilirken Kelly'nin kalbindeki küçülmenin, 2018'de Pasifik Okyanusu'nu 159 günde geçen uzun mesafe yüzücüsü Benoit Lecomte'de de gözlendiği ifade edildi.
Bu iki örneğin, uzun süre yer çekimsiz ortamda kalmanın, kalbin yapısını değiştirdiğini, düşük yoğunlukta egzersizin küçülmeye engel olamadığını ortaya koyduğu vurgulandı.
SON DERECE UYUMLU BİR ORGAN
Araştırmacı Dr. Benjamin Levine, "25 yıldır kalbin uzay yolculuğuna, egzersize ve yüksek irtifaya nasıl adapte olduğuyla ilgili yürütülen çalışmalardan öğrendiğim bir şey varsa o da kalbin son derece uyumlu bir organ olması ve bulunduğu yerin taleplerine cevap vermesidir" değerlendirmesini yaptı.
Bilim insanları, sıra dışı işler yapan sadece iki kişi üzerinde çalışma yürüttüklerini, insan vücudunun olağanüstü durumlara nasıl tepki verdiğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
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