Araştırmalar çift maske takmanın etkisini ortaya koydu
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.
Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Covid-19 partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.
Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.
Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini kaydetti.
''İLK ZORLUK ÇOK İNSANIN MASKE TAKMASINI SAĞLAMAK''
Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak" dedi.
CDC, virüsle mücadele kılavuzunu, cerrahi maskenin üzerine takılan bez bir maskenin, ilk takılan maskedeki boşlukları kapatarak daha koruyucu olabileceği şeklinde güncelledi. Ancak diğer yandan, çalışmanın net sonuca ulaşmasını engelleyen pek çok etkenin olduğu bildirildi.
ÇİFT MASKE TAKMAK DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR
Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt