Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Covid-19’a yakalanabilir

12 Kasım 2020 Perşembe, 09:33

"The Daily Mail" gazetesinin haberine göre, Halifax Dalhousie Üniversitesinde yürütülen çalışmada, balina, yunus, fok gibi deniz memelilerinin Covid-19'a yakalanma ihtimali incelendi.

Araştırmada, 36 deniz memelisinin genomları incelenirken bunlardan en az 15'inin Covid-19 riski altında olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanları, deniz memelilerindeki "Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimlerinin salgına kapı araladığını öne sürdü.

İNSANLARDAN DAHA SAVUNMASIZ



Deniz memelilerin virüse karşı insanlardan daha savunmasız olduğunu vurgulayan bilim insanları, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının atık su yoluyla enfekte olabileceği konusunda uyardı.

Araştırma ekibinden Halifax Dalhousie Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı araştırma müdürü Graham Dellaire, deniz memelilerinin daha önce de yaşamlarını tehdit eden, karaciğer ve akciğer hasarına neden olan farklı Covid-19 türlerine yakalandığını söyledi.

Çalışma Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.