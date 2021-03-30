Galatasaraylı Arda Turan'dan Donk'a: Büyük kalpli ağabeyim!

30 Mart 2021 Salı, 11:50

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, yaşgünü nedeniyle takım arkadaşı Ryan Donk'a kutlama mesajı yolladı.

Hollanda Milli TAkımı'nı bırakıp yeni kurulan Surinam Milli Takımı'na geçen ve oynadığı 2 maçta da gol atan Galatasaraylı futbolcu 35. yaşına girdi. Arda Turan da Donk'a, "Doğum günün kutlu olsun büyük kalpli ağabeyim. Arkadaşın ve takım arkadaşın olduğum için çok şanslıyım. Milli takımın için yaptıklarını görünce seninle gurur duyorum, seni seviyorum"dedi.