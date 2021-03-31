Ardahan'da 2 köye koronavirüs karantinası

31 Mart 2021 Çarşamba, 08:51

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Okçu ve Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 günlük karantina kararının ardından giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

