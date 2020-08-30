Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çayırbaşı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.
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