Arif Kızılyalın, Fenerbahçe'deki hoca seçeneklerini değerlendirdi

08 Haziran 2021 Salı, 12:48

-Sezonu Emre Belözoğlu teknik direktörlüğünde kapatan Fenerbahçe gelecek sezona kimle başlayacak henüz bilinmiyor. Basında birçok isim öne çıkıyor, birçok isim yalanlanıyor, birçok isim başka takımlarla anlaşıyor. Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın ile, Fenerbahçe’yi gelecek sezon kimin çalıştıracağını değerlendireceğiz. Fenerbahçe’nin başında gelecek sezon kim olacak?

-Evet, gerçekten kim olacaksa bir an önce anlaşmalı ki taraftar da camia da hatta hatta transfer planlaması yapacak yönetim de bu ismi bekliyor. Tabi Fenerbahçe’de çok seçici davranıyor. Çünkü Sayın Ali Koç’un başkanlığa gelişinin dördüncü senesi olacak, 2-3 seneyi bitirdi. Muhtemelen yeniden seçilecek ve artık dördüncü ve beşinci sezonlarda şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Bunun için en başarılı olacak ismi takımın başına getirmek niyetinde Sayın Ali Koç. Ben kimi getirir açıkçası bilemiyorum ama kimler olmayacak onları söyleyeyim. Yetkili bir ağızla görüştüm, onu da söyleyeyim. Yönetime çok yakın bir isim. Mesela Christoph Daum asla olmayacak ki, Daum Fenerbahçe’de başarılı olmuştu, Beşiktaş’ta çalışmıştı, Türkiye’de çalışmıştı ama Christoph Daum Fenerbahçe’nin aklından bile geçmiyor.

Yine olmayacak ikinci isim Rafael Benitez , ünlü teknik direktör fakat Rafael Benitez’le Fenerbahçe’nin ufukları birleşmiyor çünkü biraz önce ifade ettiğim Sayın Ali Koç ve ekibi artık dördüncü yılında takımın şampiyon olmasını istiyor. Fenerbahçe’nin de hatrı sayılır kalburüstü futbolculardan kurulu bir kadrosu var. İlk iki ismi geride bıraktık, üçüncü isim Löw, Türkiye’de çalışmış, Türkiye’de deneyimi var. Löw’de olmayacak çünkü Löw’ünde biraz önce söylediğim handikaplardan birine sahip olması dezavantajı Löw, evet Alman bir takımda çok başarılı ama 10 seneyi askın süredir bir takım çalıştırmadı.

Yani Fenerbahçe, bu riski almak istemiyor. Aslında Löw Fenerbahçe için biçilmiş kaftan. Fakat bakıldığı zaman Löw’ün teker patlatması durumunda artık Fenerbahçe’nin bir pardon deme hakı kalmıyor ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un, ya Alman ya Portekizli ifadeleri var. Schuster, İspanya’da çalışmış orda çalışmış burda çalışmış ünlü bi teknik direktör. Onun adı geçiyor, bu durumda yaş handikapı var, yaşını almış bir teknik direktör yine yaş handikapına takılanlardan bir tanesi. Arjantin başta olmak üzere İspanya, Portekiz, Almanya’da çalışmış Bielsa. Onun oluru var mı açıkçası Fenerbahçe’nin şu an ki kafa yapısıyla Bielsa’nın kafasının uyuşması söz konusu. Burda Sayın Ali Koç’un da ya Almanya, Portekizli çalıştırıcı söylemi var ama Bielsa Arjantinli olduğu için İspanyol-Portekiz karışımı bir futbol oynatıyor. Eğer Sayın Ali Koç, Bielsa’yla anlaşırsa yalancı çıkmaz. Genç bir Portekizli teknik direktörden bahsediliyor.

Tabi isimler hep uçuşuyor biz de teknik direktörün pasaportu üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Conceiçao biliyorsunuz Poto’da önemli başarılara imza atmış alt yapıdan gelen daha doğrusu böyle parlamaya aday isimleri ön plana çıkaran bir isim Conceiçao’nun adı geçiyor, yine elimdeki listeye bakıyorum o kadar çok ki. Marco Silva var, Everton çalıştırmıştı şu an boşta bildiğim kadarıyla. Portekizli, Herta Berlin’de bir ara çalısan bir Alman çalıştırıcı Jürgen Klinsmann var fakat o da bir seneyi boş geçti ve Fenerbahçe’de onu bir kumar olarak görüyor. Elimdeki en son isim, o ismi de söylemek istemiyorum çünkü söz verdim ama söyle söyleyeyim, Portekizli bir teknik adam her an bu biraz evvel saydığım adamlarla birlikte Fenerbahçe’nin başına geçebilir ama önümüzdeki bir kaç gün içinde Fenerbahçe camiası yeni teknik direktörünü öğrenecek ve ondan sonra da Fenerbahçe transferleri başlayacak.