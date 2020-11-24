Arınç'ın istifasına muhalefet kanadından ilk tepkiler

24 Kasım 2020 Salı, 18:13

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaların ardından eleştirilerin odağı olan Bülent Arınç istifa etti. Arınç'ın istifasının ardından muhalafet figürlerinden de açıklamalar geldi.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli sosyal medya hesabından, "#BülentArınç helalleşmiş, istifa etmiş. Kifayetsiz muhterisler ülkesinde siyasetin acıklı hali... Senin gibi tüm helalleştiklerin de yakında gidecek, başta #Demirtaş olmak üzere tüm siyasi tutsaklar özgür kalacak ve bu zulmün hesabını mutlaka vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Tek adama yanlış yapıyorsun demek kolay mı? Bu belki de bir ilk. Söylediği doğrulara gelen cevaba bakarsanız laf-ı güzaf! Biraz daha cesaret Bülent Arınç! Belki seslerini cikararamayanlara örnek olursunuz" dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise, "İlk başladığından bu yana yanında kalan son adam da Add—daaa... #BulentArıncİstifa" dedi