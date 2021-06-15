Arjantin ile Şili Kupa Amerika'da yenişemedi| 1-1
Arjantin ile Şili Kupa Amerika'da karşılaştı mücadele 1-1 sona erdi.
A Grubu maçında Şili ile karşılaşan Arjantin, 33. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti.
İlk yarısı Arjantin üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Şili Arturo Vidal' penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
?? Messi’nin Kupa Amerika’da Şili ağlarına attığı nefis frikik golü pic.twitter.com/cq9Wke6FCj— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) June 15, 2021
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