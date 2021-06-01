Arkadaşlık sitesine üye olan genç, 20 bin TL dolandırıldı
Samsun'da bir kişi, internetteki arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı.
Samsun'da yaşayan 25 yaşındaki genç, internet üzerinden ilan veren arkadaşlık sitesine üye olup farklı zamanlardan toplamdan 20 bin lira para yatırdı.
Bir süre sonra siteye ulaşamayan B.G. dolandırıldığını anlayınca jandarmaya şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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