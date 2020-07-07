Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü
Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.
Arnavutköy'deki Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi.
Video Haberler
- Habertürk'te ortalık karıştı! Canlı yayında sert sözler
- Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!