Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü

07 Temmuz 2020 Salı, 04:37

Arnavutköy'deki Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi.



