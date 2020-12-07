Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy'de, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.
Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.
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