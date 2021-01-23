Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın

Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın çıktı.

DHA
23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:47
Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın
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Yangın bitişikte bulunan bir ayakkabı mağazasına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 


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