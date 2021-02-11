Artan inşaat maliyetleri, talebin yanında konut fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

İnşaat sektöründe 2020 yılı ağustos ayından sonra daha da hızlanan maliyet artışları, geçen aralık ayında aylık bazda yüzde 2.68 artarken yıllık bazda yüzde 25.02 ile 2020’nin en yüksek oranına ulaştı. Özellikle yüksek döviz fiyatları nedeniyle ithalatın pahalılaşması, maliyet artışında etkili oluyor. Bu yüzden 2020 boyunca süren maliyet artışı, aralık ayında da devam etti.

TÜİK’in “İnşaat Maliyet Endeksi, Aralık 2020” raporuna göre:

- Sektördeki maliyetler 2019 Aralık’ta yıllık bazda yüzde 10.76 artarken 2020 Aralık’ta yüzde 25.02 yükseldi. Endekste yıllık artış en son Aralık 2018’de yüzde 25.65’i görmüştü.

- Maliyet endeksi, aynı dönem aralığında aylık bazda ise 2019 Aralık’ta yüzde 1.01 artarken 2020 Aralık’ta yüzde 2.68 yükseldi.

MALZEME PAHALI

- Geçen yıl en fazla maliyet artışı malzeme fiyatlarında yaşandı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.74, işçilik endeksi yüzde 0.20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30.34, işçilik endeksi yüzde 13.74 arttı.

- Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.09 arttı. Bu kapsamda Aralık 2020’de önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.86, işçilik endeksi yüzde 0.18 arttı. Ayrıca 2019’un aynı ayına göre malzeme endeksi yıllıkta yüzde 30.48, işçilik endeksi yüzde 13.96 arttı.

- Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.79 arttı.

REKABETÇİLİKTE KUR VURGUSU

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye’nin ihracattaki küresel payının artması için rekabetçi bir kur politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Çenesiz, “Bunu sağladığımız takdirde üretmeye, ihraç etmeye ve küresel pazarda üst sıralarda yer almaya devam edeceğiz” dedi. İhracatta sürdürülebilir başarı için enerji maliyetlerinde rekabetçi olunması gerektiğini kaydeden Çenesiz, “Doğalgaz fiyatlarının spot piyasaların üstünde olmaması çok önemli, çünkü dünyada spot doğalgaz fiyatları hızla değişiyor. 2020’de dövize bağlı dengelemeden sonra biz de şu anda fiyat olarak çok yukarıda değiliz ama ne kadar aşağıda olursak rekabetçiliğimiz o kadar artar” diye konuştu.