CHP'li Kaplan: 'Siz sadece kendi yandaşınızla aynı gemidesiniz!'
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda emekliler ile ilgili yaptığı konuşmada, DİSK Araştırma Merkezi’nin raporuna dikkat çekerek AKP Hükümeti’nin 18 yıllık enkazını emekliye, işçiye, çiftçiye ve esnafa yüklediğini ifade etti ve 'Siz sadece kendi yandaşınızla aynı gemidesiniz!' dedi.
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, AKP Hükümeti’nin 18 yıllık enkazını emekliye, işçiye, çiftçiye ve esnafa yüklediğini söyledi.
“SİZ SADECE KENDİ YANDAŞINIZLA AYNI GEMİDESİNİZ!”
Milletvekili Kaplan’ın açıklaması şu şekilde:
“DİSK Araştırma Merkezi raporuna göre: Türkiyede 7 milyon 900 bin emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. 4 milyon 300 bin emekli yaşamak için ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. 2 milyon 600 bin emekli ise sadece 763 TL maaşla yaşamaya çalışıyor. AKP Hükümeti 18 yılın enkazını yine emekliye, işçiye, EYT’liye, çiftçiye, esnafa yüklüyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. İşlerine geldiklerinde “aynı gemideyiz” diyen İktidara seslenmek istiyorum: Siz işçiyle, emekçiyle, EYT’liyle, öğrenciyle, çiftçiyle, esnafla değil; siz sadece kendi yandaşınızla aynı gemidesiniz!”
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