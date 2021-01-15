Koronavirüs aşısı olan Erdoğan'dan yan etki açıklaması

15 Ocak 2021 Cuma, 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısı hakkında konuşan Erdoğan, "Yan etki söz konusu değil, sapasağlamım" dedi. Aşı pasaportu iddiaları hakkında konuşan ERdoğan, "Atina böyle dedi diye böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İLE BAŞLAYACAK GÖRÜŞMELER

Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeleri değerlendiren Erdoğan, "Ne yazık ki bugüne kadar AB, bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Yeni bir sürecin içerisindeyiz. Gerek Doğu Akdeniz, gerek AB ülkeleri, gerek Michel ile yaptığımız ikili görüşmeler, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Merkel ile ve Boris Johnson ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Bu arada tabi Yunanistan ile Sayın Miçotakis ile görüşme talebi bizim için de olumlu bir konu olmuştur. Dışişleri Bakanlarımızın görüşmesi olmuştur. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz, Sayın Başbakan ile benim görüşmem, bu adımları atabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

S-400 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 konusu hakkında ise, "Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamiyle bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S400 için birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceğini bilmeyiz. Bileceğimiz tek şey, Trump döneminde olduğu gibi kendi savunma noktasında adımları bir yerden izin alarak atamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini kabul edemeyiz. Bundan önce bizim F35'ler konusu var. F35'ler hala verilmedi. Sayın Biden ile yapacağımız görüşmelerle olumlu atarız" dedi.