Aşı oldu, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı: Uzmanlar ne diyor?
Kaliforniya'da 45 yaşında bir hemşire Pfizer'ın koronavirüs aşısı uygulandıktan yaklaşık 1 hafta sonra Covid-19 pozitif oldu.
İki farklı hastanede hemşire olarak görev yapan Matthew W., 18 Aralık tarihinde Pfizer aşısı olduğunu Facebook adresinde paylaşmıştı. Bundan 6 gün sonra ise Covid-19 ünitesindeki görevi sırasında tekrar hastalandı. Yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.
San Diago Aile Sağlı Merkezinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Christian Ramers ABC'ye yaptığı değerlendirmede bu durumun beklenmedik birşey olmadığını belirterek, "Aşı sayesinde koruma gelişmesinin 10 ile 14 gün arasında değiştiğini aşı denemelerinden biliyoruz" diye konuştu.
Ramers, ilk dozun yüzde 50 civarında, ikinci dozun ise yüzde 95 oranında koruma sağladığını sözlerine ekledi.
Kaynak: BirGün, Reuters
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