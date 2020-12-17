Aşı sürecindeki belirsizlik ve refahtaki düşüş, turizmi zorlamayı sürdürecek
Turizm sektörü 2021 için Ruslara umut bağlarken Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden “2021, 2020’den daha zor olacak” mesajı geldi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2021 turizm sezonu öncesinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri, beklenti ve öngörüleri görüşmek üzere Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ile görüntülü bir toplantı yaptı.
REFAH AZALDI
Lomidze, 2021 öngörülerine ilişkin Bağlıkaya’ya şunları söyledi: “Pandemi ilkbahar ve yaz aylarında azalırsa, Türkiye’de PCR tetkiki istenmezse, ülkeniz önümüzdeki yaz sezonunda bir numara olabilir. Her şey yolunda giderse ve yaz sezonu mayıs ayında başlarsa Türkiye’de Rus turist sayısı 2020 yaz sezonuna göre yüzde 20-25 artar. Çünkü Rus turistler Türkiye’yi çok seviyor. Ancak aşı süreci başlasa da belirsizlik devam ediyor, ekonomik ve finansal şartlardan dolayı refah düzeyi düştü. 2021’in 2020’den zorlu geçeceğini düşünüyoruz.” Öte yandan bu yıl Rusya’dan yurtdışına yönelik taleplerin yüzde 70 düştüğünü aktaran Lomidze, 2020’de Rus tur operatörleri için ilk 10 destinasyon arasında Türkiye’nin ilk sırada olduğunu söyledi.
Bağlıkaya ise “Bu yıl 2 milyon Rus turisti ağırladık. Umarım en kısa sürede 2019 rakamlarını yeniden yakalarız” diye konuştu.
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