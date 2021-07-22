Aşının önemine dikkat çekti: Merkel’den yeni kısıtlama sinyali

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki koronavirüsün durumuyla değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 12:52
Aşının önemine dikkat çekti: Merkel’den yeni kısıtlama sinyali
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaların hayata geçirilebileceğini söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre yıllık basın toplantısında konuşan Merkel, "Ne kadar aşı yapılırsa o kadar özgür olacağız" dedi ve şunları söyledi:

"Bazı ülkeler zaten ilgili kararları kabul etti. Artan vakalar nedeniyle sağlık sistemi aşırı yüklendiğinde ek tedbirlerin getirilmesinin mümkün olduğunu belirtmek isterim."

Merkel ayrıca, ülkede özellikle de Delta varyantında artış görüldüğünü söyledi.


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