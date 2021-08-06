'Aşısız müşteri alırsak fatura bize kesilir'

06 Ağustos 2021 Cuma, 07:33

Esnafın dile getirdiği yasak taleplerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu, “Gerek eğlence ve yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler, gerekse esnaf kesimi olarak pandemi sürecinde çok bedeller ödedik. Bu yüzden aşısı olmayan yurttaşların mekânlara alınmaması fikrini destekliyoruz. Böyle bir talebimiz var. Hatta bu tarz bir sınırlamaya müşterilerin yanı sıra personellerin de dahil edilmesinden yanayız. Giriş yasakları şu anda yurtdışında zaten uygulanıyor. Aşısızlar için uygulanacak sınırlamalar sadece restoran ve kafeteryalar ile de sınırlı kalmamalı. Alışveriş merkezlerine, bankalara, işyerlerine, toplu taşıma araçlarına ve diğer kalabalık alanlara da girişlerde sınırlandırma getirilmeli. Yetkili kamu kurumları bu noktada gereken düzenlemeleri acilen hayata geçirmelidir. Aşı olmayanlara yasak getirilmediği takdirde yine bize getirecekler, yine vaka sayıları yükselecek, yine dükkânlarımız kapanacak. İşletmeciler olarak talebimiz bu değil. Çağrılarımıza kulak verilsin. Fatura yeniden bize kesilmesin” dedi.

YASAL DAYANAK YOK

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, “Giriş yasağı gibi sınırlamalar ya da işletmelerin savunduğu bu tarz tedbirler her şeyden önce insan haklarına aykırı bir durumdur. Uygulanması mevcut koşullarda mümkün değil. Zaten tepkilerle de karşılanır, kabul edilecek bir şey değildir. Ancak insanlara siz aşı olmadınız ve size yaptırım uygulayacağız demek temel haklara aykırıdır, bir suçtur. Bunu savunan işletmelerin böyle bir şeyi yapması da mümkün değildir. Mekânlara getirilen herhangi bir giriş yasağı ile karşılaşan bir tüketici haklarını yasal olarak sonuna kadar arayabilir. Herhangi bir yurttaşımız davacı olduğu takdirde hukuki mücadelesini kazanacaktır” diyerek uygulamanın mümkün olmayacağını belirtti.